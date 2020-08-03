На COVID-19 перехворіло менш як 10% населення світу — ВООЗ

Менш як 10% населення світу вже перехворіло на коронавірусну хворобу.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу заявила представник ВООЗ Марія Ван Керхове.

"Більшість результатів показують, що менш як 10% населення є позитивними. Існує більш висока ймовірність зараження у працівників галузі охорони здоров'я", - сказала Марія Ван Керхове.

Вона також зазначила, що взяти пандемію під контроль допоможуть оперативні та точні тестування на COVID-19 та застосування комплексного підходу (масове тестування, відслідковування контактів хворих, їх ізоляція, носіння масок та інші карантинні заходи) до стримування вірусу з боку всіх держав.

Як повідомлялося, станом на ранок 3 серпня у світі зареєстровано 18 234 936 випадків коронавірусної інфекції. Зокрема 11 44 963 людини одужали, 692 794 померли.