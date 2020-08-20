Віцеканцлер ФРН: Лукашенко має піти у відставку

Віцеканцлер Німеччини і кандидат у канцлери від соціал-демократів Олаф Шольц вважає, що президент Білорусі Олександр Лукашенко втратив легітимність.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на DW.

"Нинішній правитель Лукашенко втратив усіляку легітимність і повинен піти у відставку", - заявив Шольц, який в уряді ФРН також обіймає посаду міністра фінансів, в інтерв'ю виданням Funke Mediengruppe.

Як зазначається, при цьому він підкреслив, що Євросоюз повинен мати на увазі прагнення демократичного руху в Білорусі мати "добрі та дружні відносини як з Росією, так і з ЄС".

"Ми повинні активно підтримувати процес самостійного звільнення громадян Білорусі. При цьому не йдеться про створення нових сфер впливу", - додав віцеканцлер Німеччини.

Як повідомлялося, у Білорусі 9 серпня відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Тим часом в країні тривають масові акції громадян, не згодних з офіційними результатами виборів.