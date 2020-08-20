МЗС Литви заборонило Лукашенку в'їзд до країни

МЗС Литви внесло президента Білорусі Олександра Лукашенка в список осіб, яким заборонено в'їзд до країни.

Як передає Укрінформ з посиланням на Delfi, про це повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.

За його словами, крім Лукашенка, в списку "нев'їзних" - 31 особа.

Лінкявічус не став називати прізвищ, але уточнив, що в цей перелік потрапили посадовці, причетні до фальсифікацій підсумків виборів, а також представники силових структур.

Міністр додав, що список вже передано на затвердження до МВС Литви.

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Як повідомлялося, Ангела Меркель заявила, що Європейський Союз не може визнати результати виборів у Білорусі.

За її словами, у лідерів ЄС «немає сумнівів» щодо численних порушень під час підготовки і проведення виборів. ЄС це чітко засуджує і вимагає від «режиму або уряду» Білорусі припинити насильство і забезпечити право на мирні демонстрації. Також ЄС вимагає початку національного інклюзивного діалогу за участю всіх сторін у Білорусі та без втручання ззовні.