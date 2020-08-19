МЗС Латвії: Непокоїть, що світ обговорює події в Білорусі з Москвою, а не з Мінськом

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс висловив занепокоєння тим, що світові лідери воліють обговорювати білоруські справи з Москвою, а не з Мінськом.

Як передає Укрінформ, про це Рінкевичс сказав в інтерв'ю Латвійському TV.

Міністр заявив, що його непокоїть той факт, що лідери деяких країн воліють говорити про Білорусь з Росією, недостатньо уваги приділяючи самому Мінську. Таку логіку зрозуміти можна, але Рінкевичс ще раз наголосив, що вирішити проблеми може тільки сама Білорусь, а не хтось ззовні.

На думку глави латвійського МЗС, швидко вирішити ситуацію неможливо, тим більше, ніхто зі сторони нічого не може зробити в Білорусі, все залежить тільки від білоруського суспільства. При цьому Рінкевичс вважає, що наразі неможливим є визнання другого кандидата на посаду президента переможцем виборів, оскільки немає їх реальних результатів - тільки новини про масштабну фальсифікацію.

На думку Рінкевичса, РФ невигідно ставити білорусів один проти одного і вводити війська. Він допустив, що співробітництво з Москвою є можливим, якщо вона готова конструктивно брати участь в організації нових виборів президента Білорусі. Водночас міністр наголошує: «Мені важко судити, які сценарії створюються в Кремлі, але я жодних не виключаю».

Глава МЗС Латвії також повідомив, що зараз у процесі роботи з колегами з інших країн відбувається не тільки аналіз ситуації, а й обговорення того, що конкретно «можна зробити, щоб вона не переросла в серйозне насильство з боку влади». При цьому Рінкевичс зазначив, що незважаючи на миролюбність протестів позиція влади не змінюється, хоч і перестала бути настільки брутальною, як у перші дні.

Говорячи про можливий потік політичних біженців, Рінкевичс сказав, що Латвія готова їх прийняти, однак він сумнівається, що можливий значний наплив. Міністр також зазначив, що за останніми підрахунками, в Білорусі проживають близько 1500 латвійців.

Раніше посол Білорусі в Ризі Василь Маркович був викликаний в МЗС, де йому вручили ноту протесту у зв'язку з жорстким затриманням латвійських громадян і розповіли про позицію Латвії щодо подій, які відбуваються в сусідній країні.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% (зараз вона перебуває в Литві).

Відразу після виборів у Білорусі почалися масові акції проти фальсифікації їх результатів. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. В результаті постраждали багато людей, повідомлялося про кількох загиблих.