Сейм Латвії вимагає вільних повторних виборів у Білорусі

Латвійський парламент схвалив проєкт резолюції, в якому міститься заклик до влади Білорусі провести повторні вибори відповідно до міжнародних стандартів, забезпечивши опозиції рівні можливості.

Про це повідомляється на сайті Сейму Латвії, передає Укрінформ.

«Президентські вибори у Білорусі не відповідали міжнародним зобов'язанням і всесвітньо визнаним стандартам демократії і верховенства закону, а також не були вільними і справедливими. Ми закликаємо уряд Латвії та інститути ЄС надати підтримку білоруському суспільству, включаючи фінансовий розвиток громадянського суспільства і незалежних ЗМІ », - підкреслив Ріхардс Колс, голова парламентської комісії із закордонних справ.

Також парламент Латвії закликає Білорусь створити справедливі умови і можливості для всіх кандидатів, щоб вони могли провести передвиборчі кампанії. Крім того, на повторних виборах має бути гарантованою присутність міжнародних спостерігачів, а у виборчих комісіях всіх рівнів повинні бути представлені спостерігачі від усіх кандидатів.

У документі наголошується, що уряд Латвії має підтримати санкції Європейського Союзу проти білоруських чиновників, відповідальних за порушення прав людини і фальсифікацію результатів виборів, а також надати підтримку білоруської громадськості, у тому числі фінансову для розвитку громадянського суспільства і незалежних ЗМІ.

Є і заклик до білоруської влади негайно припинити застосування сили і переслідувань, звільнити всіх політв'язнів і тих, кого було незаконно затримано під час протестів.

Парламент Латвії закликає уряд Білорусі негайно почати діалог з опозицією і громадянським суспільством, щоб уникнути подальшого насильства і забезпечити здійснення змін, які жителі країни вважають необхідними. Підкреслюється, що вибори президента Білорусі не відповідали міжнародним зобов'язанням і світовим стандартам демократії і законності, вони не були вільними і чесними.

Сейм в резолюції висловлює стурбованість щодо репресій та насильства по відношенню до представників громадянського суспільства і незалежних ЗМІ, підкреслюючи, що право висловлювати свою думку на вільних виборах є однією з основних цінностей демократії, а свобода слова і свобода зібрань - одним з основних прав людини.

На закінчення документа парламент підтверджує незмінну підтримку суверенітету, благополуччю і дотриманню прав народу Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з їх офіційними результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапило щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

В Євросоюзі не визнали результати президентських виборів у Білорусі і вирішили почати роботу над санкціями проти посадових осіб, причетних до фальсифікацій і насильства відносно протестувальників.