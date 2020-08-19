СОТ зафіксувала рекордне падіння світової торгівлі

У другому кварталі 2020 року показник барометра світової торгівлі досяг історичного мінімуму в 84,5 пункти - це на 18,6 бала нижче у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року (104,1).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в новому пресрелізі Світової організації торгівлі.

Також підкреслюється, що поточний показник індикатора тенденцій у світовій торгівлі на 15,5 бала нижче базового значення індексу (100).

У СОТ наголосили, що 84,5 бали — один із найнижчих показників за весь час відстеження з 2007 року. Падіння перебуває на одному рівні з тим, що було зафіксоване на піку фінансової кризи 2008-2009 років.

У найглибшій депресії - автомобільне виробництво (індекс 71,8), контейнерні (86,9) та вантажні авіаперевезення (76,5).

При цьому, експортні замовлення (88,4) почали відновлюватися.

У Світовій організації торгівлі зауважили, що додаткові індикатори вказують на часткове зростання світової торгівлі і виробництва у 3 кварталі, але ситуація досі залишається невизначеною, і подальшого падіння виключати не можна.