Економіка України почала відновлюватися у третьому кварталі - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль констатував, що українська економіка почала відновлюватися у третьому кварталі.

Як передає Укрінформ, про це він зазначив у Фейсбуці.

"У третьому кварталі економіка України почала відновлюватися. На це, крім відновлення споживання, позитивно вплинув збір врожаю, який фактично перенісся з другого кварталу на третій через погодні умови. Також, згідно з прогнозами Мінекономіки, в наступні 3 роки ВВП буде зростати в середньому більш ніж на 4% щорічно", - написав Шмигаль.

Він також наголосив, що коронакриза спричинила одну з найбільших економічних рецесій за останні 70 років. "Фактично всі світові економіки показали стрімкий рівень падіння ВВП у другому кварталі: Іспанія -22,1%, Велика Британія - 21,7%, Франція -19%, Німеччина -11,7%, Україна - 11,4%, США -9,5%, Польща -7,9%", - додав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України зазначається, що економіка України внаслідок пандемії коронавірусу в 2020 році може скоротитися на 4-8% порівняно з 2019 роком.

Фото: КМУ