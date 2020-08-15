Економіка України почала відновлюватися у третьому кварталі - Шмигаль
Як передає Укрінформ, про це він зазначив у Фейсбуці.
"У третьому кварталі економіка України почала відновлюватися. На це, крім відновлення споживання, позитивно вплинув збір врожаю, який фактично перенісся з другого кварталу на третій через погодні умови. Також, згідно з прогнозами Мінекономіки, в наступні 3 роки ВВП буде зростати в середньому більш ніж на 4% щорічно", - написав Шмигаль.
Він також наголосив, що коронакриза спричинила одну з найбільших економічних рецесій за останні 70 років. "Фактично всі світові економіки показали стрімкий рівень падіння ВВП у другому кварталі: Іспанія -22,1%, Велика Британія - 21,7%, Франція -19%, Німеччина -11,7%, Україна - 11,4%, США -9,5%, Польща -7,9%", - додав Шмигаль.
Як повідомляв Укрінформ, в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України зазначається, що економіка України внаслідок пандемії коронавірусу в 2020 році може скоротитися на 4-8% порівняно з 2019 роком.
Фото: КМУ