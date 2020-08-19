Меркель заявляє, що Лукашенко не захотів розмовляти з нею

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявляє, що її спроби організувати телефонну розмову з президентом Білорусі Олександром Лукашенком виявилися марними.

Про це вона сказала після завершення відеосаміту ЄС, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Меркель повідомила, що "персонально намагалася організувати телефонний дзвінок президенту Лукашенку, але, на жаль, цього не відбулося". "Мені шкода", - визнала політик.

Вона також додала, що наразі не бачить у Білорусі ситуацію, "коли потрібно було б посередництво". Глава німецького уряду переконана, що в республіці має відбутися національний інклюзивний діалог, народ має самостійно вирішити, яким шляхом рухатися.

"Ми будемо дуже дбати про те, що не ми будемо говорити білорусам, що їм робити, а опозиція сама роз’яснить, чого вона хоче", - підкреслила канцлер.

Меркель вважає, що завдання ЄС полягає насамперед у підтримці громадянського суспільства, народу Білорусі.

Як повідомлялося, 19 серпня лідери ЄС обговорили ситуацію, що склалася в Білорусі, де після виборів 9 серпня тривають протести проти сфальшованих результатів голосування.

Лідери країн ЄС домовилися ввести санкції проти осіб, причетних до насильства та репресій і фальсифікації виборів у Білорусі. Також вони заявили, що не визнають результатів виборів президента Білорусі, які відбулися 9 серпня.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Одразу після виборів в Білорусі розпочалися масові акції проти фальсифікації виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів у країні.