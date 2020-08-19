Євросоюз надасть Білорусі €53 мільйони допомоги

Глави держав та урядів країн ЄС, які провели у середу відеоконференцію для обговорення ситуації в Білорусі, погодили виділення на підтримку країни 53 млн євро.

Про це під час віртуальної пресконференції за підсумками відеоконференції на вищому рівні заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми були готові надати Білорусі широку підтримку через Східне партнерство. Але зараз найбільш важливо підтримати народ білорусі та перепрограмувати гроші від органів влади на користь громадянського суспільства та вразливих груп. Європейська комісія мобілізує додаткові 53 млн євро для підтримки громадян Білорусі у ці складні часи. Два мільйони євро - для допомоги жертвам репресій та неприйнятного державного насильства, один мільйон євро – на підтримку громадянського суспільства та незалежних медіа і 50 мільйонів євро - на термінову допомогу у боротьбі проти коронавірусу, для сектору охорони здоров’я, для лікарень та для закупівлі медичного обладнання», - сказала президент Єврокомісії.

Водночас вона наголосила на єдності позицій лідерів країн ЄС у питанні щодо притягненні до відповідальності тих, хто винен у насильстві проти учасників протестів та у фальсифікаціях результатів президентських виборів.

«Збільшуючи підтримку народу Білорусі, ми маємо бути жорсткими до тих, хто сфальшував (результати) виборів та застосував жорстокі репресії проти демонстрантів. Була одноголосна підтримка щодо впровадження Євросоюзом санкцій проти тих, хто є відповідальним за це. Йдеться про цільові санкції проти конкретних персон, без шкоди для населення Білорусі. Єврокомісія готова сприяти тому, щоб санкційний перелік був погоджений якнайшвидше», - наголосила фон дер Ляєн.

Вона окремо зауважила, що Євросоюз готовий сприяти процесам мирної демократичної передачі влади в Білорусі і підтримає початок діалогу між владою і опозицією. Президент Єврокомісії наголосила, що особливо важливу роль у цьому має відіграти ОБСЄ, членом якої є Білорусь. За її словами, йдеться не стільки про посередництво в таких переговорах, скільки про відкриття каналів для внутрішньої комунікації в самій Білорусі.

«Народ Білорусі потребує змін, і він потребує їх зараз. Ми були вражені мужністю громадян Білорусі, які вже протягом десяти днів, з часу проведення президентських виборів, мирно виходять на вулиці у безпрецедентній кількості. Вони вимагають звільнення всіх незаконно затриманих в’язнів, розслідування щодо тих, хто несе відповідальність за насильство з боку поліції. Люди хочуть свободи слова та зібрань, вони хочуть демократії та проведення нових президентських виборів, оскільки ці президентські вибори не були ані вільними, ані справедливими», - зауважила фон дер Ляєн.

Читайте також: Євросоюз не визнає результати білоруських виборів

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Одразу після виборів в Білорусі розпочалися масові акції проти фальсифікації виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів у країні.