ЄС вирішив запровадити персональні санкції для Білорусі

Європейський Союз запровадить індивідуальні санкції проти осіб у Білорусі, причетних до насильства після недемократичних президентських виборів.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель за результатами термінового саміту глав держав та урядів країн-членів ЄС у середу у форматі відеоконференції, скликаної у зв’язку з подіями у Білорусі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«ЄС запровадить адресні санкції проти значної кількості осіб, відповідальних за насильство або фальсифікацію виборів», - сказав президент Європейської ради.

Водночас, чи буде до санкційного списку включений президент Олександр Лукашенко, Мішель зауважив, що це буде вирішуватися у процесі юридичних процедур.

Читайте також: Євросоюз не визнає результати білоруських виборів

Він наголосив, що ЄС уважно відслідковуватиме ситуацію у Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Одразу після виборів в Білорусі розпочалися масові акції проти фальсифікації виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів у країні.