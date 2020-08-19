Лукашенко доручив посилити охорону кордону

Лукашенко доручив посилити охорону кордону "по всьому периметру"

Укрінформ
Президент Білорусі Олександр Лукашенко дав доручення, які стосуються забезпечення безпеки, підтримання правопорядку, стабільної роботи підприємств та організацій, діяльності ЗМІ, інформування зарубіжних лідерів про ситуацію в країні. 

Свої рішення він озвучив після засідання Ради безпеки, в якому по відеозв'язку взяли участь і керівники регіонів, повідомляє Укрінформ з посиланням на БЕЛТА.

Держприкордонкомітету Лукашенко доручив «посилити охорону державного кордону по всьому периметру з метою недопущення в Білорусь з інших країн бойовиків, зброї, боєприпасів, коштів для фінансування заворушень». За його словами, в тому числі ці гроші йдуть на оплату учасникам протестів, хоч і не всім. "Платять людям, які хочуть заробити. З квіточками постояти, ще щось зробити. Я не хочу сказати, що всі такі. Але великі гроші надходять, і до того ж відкрито", - сказав Лукашенко.

Міноборони Лукашенко доручив відстежувати «переміщення військ НАТО на територію Польщі і Литви», особливо в напрямку Гродно, оскільки, за його словами, «бажання там дестабілізувати обстановку ще більше, ніж у Мінську».

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«Ми повинні відслідковувати напрямки їх руху і їх задуми. Але зараз ми всі ці задуми бачимо. Особливо нас це не напружує, але окремі факти, особливо на Гродненському напрямку, змушують задуматися. Тому нам обов'язково треба вжити заходів і не соромитися виводити наші збройні сили і техніку на напрямки їх пересування», - сказав глава держави.

Міністерству внутрішніх справ Лукашенко доручив не допускати заворушень у країні, особливо в Мінську. "У Мінську не повинно бути більше ніяких заворушень. Люди втомилися, люди вимагають миру і тиші", - наголосив він.

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Комітету державної безпеки доручили виявляти і припиняти дії організаторів вуличних заворушень, розкривати канали фінансування заворушень у Білорусі.

По лінії МЗС Білорусі Лукашенко доручив організувати роботу з доведення до керівників західних держав інформації про ситуацію в Білорусі. "Їм просто треба розповідати, що відбувається в Білорусі. Щоб цю інформацію отримали і Меркель, і Макрон, і Дуда, і Науседа, й інші, і Зеленський. Щоб вони знали, що відбувається в Білорусі, офіційну точку зору. І попередити їх ( не соромитися) про відповідальність за розпалювання заворушень. Фінансування заворушень - це і є розпалювання. І ми бачимо сьогодні, що це фінансування триває", - заявив глава Білорусі.

Також він доручив ЗМІ "роз'яснювати" людям, що програми Координаційної ради опозиції - "шлях у прірву до знищення Білорусі як суверенної і незалежної держави".

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися масові акції проти фальсифікації їх результатів. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Зараз Тихановська перебуває в Литві.

Фото: Белта

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