Лукашенко доручив посилити охорону кордону "по всьому периметру"

Свої рішення він озвучив після засідання Ради безпеки, в якому по відеозв'язку взяли участь і керівники регіонів, повідомляє Укрінформ з посиланням на БЕЛТА.

Держприкордонкомітету Лукашенко доручив «посилити охорону державного кордону по всьому периметру з метою недопущення в Білорусь з інших країн бойовиків, зброї, боєприпасів, коштів для фінансування заворушень». За його словами, в тому числі ці гроші йдуть на оплату учасникам протестів, хоч і не всім. "Платять людям, які хочуть заробити. З квіточками постояти, ще щось зробити. Я не хочу сказати, що всі такі. Але великі гроші надходять, і до того ж відкрито", - сказав Лукашенко.

Міноборони Лукашенко доручив відстежувати «переміщення військ НАТО на територію Польщі і Литви», особливо в напрямку Гродно, оскільки, за його словами, «бажання там дестабілізувати обстановку ще більше, ніж у Мінську».

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«Ми повинні відслідковувати напрямки їх руху і їх задуми. Але зараз ми всі ці задуми бачимо. Особливо нас це не напружує, але окремі факти, особливо на Гродненському напрямку, змушують задуматися. Тому нам обов'язково треба вжити заходів і не соромитися виводити наші збройні сили і техніку на напрямки їх пересування», - сказав глава держави.

Міністерству внутрішніх справ Лукашенко доручив не допускати заворушень у країні, особливо в Мінську. "У Мінську не повинно бути більше ніяких заворушень. Люди втомилися, люди вимагають миру і тиші", - наголосив він.

Комітету державної безпеки доручили виявляти і припиняти дії організаторів вуличних заворушень, розкривати канали фінансування заворушень у Білорусі.

По лінії МЗС Білорусі Лукашенко доручив організувати роботу з доведення до керівників західних держав інформації про ситуацію в Білорусі. "Їм просто треба розповідати, що відбувається в Білорусі. Щоб цю інформацію отримали і Меркель, і Макрон, і Дуда, і Науседа, й інші, і Зеленський. Щоб вони знали, що відбувається в Білорусі, офіційну точку зору. І попередити їх ( не соромитися) про відповідальність за розпалювання заворушень. Фінансування заворушень - це і є розпалювання. І ми бачимо сьогодні, що це фінансування триває", - заявив глава Білорусі.

Також він доручив ЗМІ "роз'яснювати" людям, що програми Координаційної ради опозиції - "шлях у прірву до знищення Білорусі як суверенної і незалежної держави".

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися масові акції проти фальсифікації їх результатів. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Зараз Тихановська перебуває в Литві.

Фото: Белта