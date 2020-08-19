Лукашенко заявляє, що іноземних військ у Білорусі немає

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні немає іноземної військової присутності.

Як передає Укрінформ, про це він сказав сьогодні на засіданні Ради безпеки за участю по відеозв'язку керівників регіонів, повідомляє БЕЛТА.

"Ще одна проблема - це фейки. Відверта брехня в інтернеті: іноземні війська в Білорусі, техніка з Російської Федерації в Білорусі. Ви, напевно, вже це бачили, коли ці фейки розкручуються. Беруть колону військової техніки - невідомо коли, невідомо чия, невідомо, на якій дорозі, попри це треба сказати, що вони з російського кордону до Орші прямують", - зазначив Лукашенко.

За його словами, білоруські БТР помилково назвали російськими і не з`ясували, що вони рухалися в напрямку західного кордону.

"Зняли, не розуміючи того, що це білоруські БТР, а не російські. І що вони рухалися в напрямку західного кордону (кілька днів тому Лукашенко доручив перекинути повітряно-десантну бригаду з Вітебська до Гродна, - ред.), коли ми прийняли рішення про те, що нам треба вживати додаткових заходів щодо захисту державного суверенітету і незалежності, державного кордону на Заході", - акцентував Лукашенко.

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"Стосовно іноземних військ, то сьогодні вже жодної людини з інших держав в Білорусі немає", - наголосив він.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко розмістив в своєму Телеграм-каналі відео, на якому в районі білоруського міста Орша помітили потужну військову техніку.

У неділю на російських дорогах неподалік від кордону з Білоруссю також помітили декілька великих колон автозаків без номерів із людьми без розпізнавальних знаків.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Одразу після виборів у Білорусі розпочалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декілька загиблих.