Спікер Бундестагу закликав Лукашенка мирно піти з політики

Президент німецького Бундестагу Вольфґанґ Шойбле закликав владу Білорусі припинити застосування сили щодо учасників мирних процесів і мирно піти з політичної арени.

Про це він заявив в інтерв'ю Deutsche Welle, передає Укрінформ.

«Коли диктатору приходить кінець, найкраще знайти спосіб відмовитися від подальшого насильства», - заявив Шойбле, додавши, що для нього є «очевидним, що режиму в Білорусі прийшов кінець».

Водночас він підкреслив, що Європа має з усією чіткістю продемонструвати, що вона використовує всі свої можливості для того, щоб наполягати на дотриманні прав людини, демократії й відмові від насильства в республіці. Шойбле при цьому зауважив, що європейці не прагнуть переділу сфер впливу, а усвідомлюють свою відповідальність - в тому числі за своїх сусідів.

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«Коли виступають за права людини, принцип ненасильства, демократію, то це спрямовано не проти кого-небудь, тим більше не проти Росії», - заявив політик.

За його словами, важливо врегулювати теперішню ситуацію виключно ненасильницькими методами.

Як повідомлялося, Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, не вщухають акції протесту. Народ не вірить в оголошену ЦВК перемогу Лукашенка з результатом 80,1 відсотка голосів. Лише за офіційними даними, було затримано майже 7 тисяч осіб, щонайменше 2 людини загинули. Головна суперниця Лукашенка на виборах Світлана Тихановська не визнала результати виборів і закликала ЄС не визнавати їх. Наразі вона перебуває в Литві.

Фото: imago images / photothek