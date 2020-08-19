Тихановська закликала ЄС не визнавати вибори у Білорусі

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська звернулася із закликом до європейських лідерів не визнавати підсумки президентських виборів у Білорусі.

Як повідомляє Укрінформ, її відеозвернення опубліковано на youtube-каналі «Країна для життя».

«Я закликаю вас не визнати ці сфальсифіковані вибори», - заявила Тихановська.

За її словами, Олександр Лукашенко втратив «будь-яку легітимність в очах нашого народу і всього світу».

Тихановська зазначила, що ініціювала створення Національної координаційної ради Білорусі, яка очолить процес мирної передачі влади за допомогою діалогу. За словами Тихановської, Рада негайно оголосить нові чесні і демократичні вибори президента за участю міжнародних спостерігачів.

«Шановні глави держав Європи, я закликаю вас підтримати пробудження Білорусі. Я закликаю всі країни поважати принципи міжнародного права. Я закликаю поважати суверенітет Республіки Білорусь і вибір білоруського народу », - заявила вона.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який перебуває на посаді з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися масові акції проти фальсифікації виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Зараз Світлана Тихановська перебуває в Литві.