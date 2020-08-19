Нідерландську журналістку поранили під час мітингів у Білорусі

Нідерландська журналістка Емілі Ван Оутерен, яка висвітлювала президентські вибори в Білорусі, зазнала поранень під час мітингу в Мінську.

Її було поранено в ногу увечері 9 серпня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Дякую усім за турботу та приємні повідомлення, які я отримала за останні кілька днів. Опік і рани на лівій нозі виглядають не дуже добре, але, на щастя, загрози життю немає”, - написала вона у Twitter.

У своїй статті для NRC вона розповіла про події в Мінську і наголосила, що “працювала в різних країнах, але такого, як там, не бачила”.

Загалом ця нідерландська журналістка в професії вже майже 20 років, працювала в Афганістані, а також в Україні 2014 року.

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“У довгих чергах ми розмовляли з виборцями, сповненими надії та хоробрості, але також страху. Так, всі вони хотіли змін і свободи, що можливі лише у разі, якщо Олександр Лукашенко піде”, - написала вона у своєму матеріалі.

Емілі Ван Оутерен також описала, як її було поранено під час спілкування з мітингувальниками.

“Через розмову я пізно збагнула, що навколо нас зростає занепокоєння. "Думаю, нам потрібно забиратися звідси", - кажу я в середині інтерв'ю. Ми бігли щодуху, а тоді удар, спалах - і я на мить засліплена яскравим світлом, лунає гучний звук. А потім хтось наче вимкнув звук у фільмі, бо я вже нічого не чула. А тоді я відчула, як щось гостре проникає в моє ліве стегно. Я намагалася не думати про це і бігти далі, відчуваючи, що горю”, - розповіла журналістка.

Вона писала свій матеріал з лікарняного ліжка, бо хотіла, щоб у Нідерландах якомога швидше дізналися, що відбувається в Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Одразу після виборів в Білорусі розпочалися масові акції проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко придушували мітинги, розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Зараз Тихановська перебуває в Литві.

Фото: Viktor Tolochko