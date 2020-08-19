У Сеулі закрили нічні клуби й караоке-бари через ризик другої хвилі COVID-19

У Сеулі й околицях закрили музеї, нічні клуби й караоке-бари на тлі тривоги про новий спалах коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ВВС.

Наголошується, що в країні чимала кількість нових випадків пов'язана з церквою Саранг Джеіл, пастор якої активно критикував президента Мун Чже Іна.

Упродовж останніх п'яти днів у країні реєструють тризначні числа нових випадків коронавірусу, раніше кілька тижнів поспіль фіксували близько 40 заражень.

За даними Worldometer, у вівторок в країні було зареєстровано 246 нових випадків зараження, а в середу, 19 серпня, зафіксували ще 297 випадків, у результаті чого загальна кількість хворих у Кореї досягла 16 058.

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