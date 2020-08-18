В Австралії вакцину від COVID-19 планують видавати безкоштовно

В Австралії вакцину від COVID-19 планують видавати безкоштовно

Укрінформ
У разі затвердження розробленої Оксфордським університетом вакцини від коронавірусу жителі Австралії отримуватимуть її безкоштовно.

Про це заявив прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, передає Укрінформ із посиланням на ABC News.

«Оксфордська вакцина є однією з найсучасніших та найперспективніших у світі, і за угодою ми забезпечили її ранній доступ для кожного австралійця», - заявив він.

За словами прем'єр-міністра, згідно з підписаною угодою, в разі успішного проходження третього етапу тестування австралійська влада отримає саму формулу вакцини для масштабного виробництва.

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Наразі ця вакцина перебуває на третьому, останньому етапі тестування за участю тисячі добровольців.

Раніше повідомлялося, що уряд Великої Британії вже забронював 100 мільйонів доз вакцини, розробленої в Оксфордському університеті.

Як повідомляв Укрінформ, у світі зафіксовано 22 094 973 випадки захворювання на COVID-19, зокрема 778 222 летальні, одужали 14 829 156 осіб.

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