В Австралії вакцину від COVID-19 планують видавати безкоштовно

У разі затвердження розробленої Оксфордським університетом вакцини від коронавірусу жителі Австралії отримуватимуть її безкоштовно.

Про це заявив прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, передає Укрінформ із посиланням на ABC News.

«Оксфордська вакцина є однією з найсучасніших та найперспективніших у світі, і за угодою ми забезпечили її ранній доступ для кожного австралійця», - заявив він.

За словами прем'єр-міністра, згідно з підписаною угодою, в разі успішного проходження третього етапу тестування австралійська влада отримає саму формулу вакцини для масштабного виробництва.

Наразі ця вакцина перебуває на третьому, останньому етапі тестування за участю тисячі добровольців.

Раніше повідомлялося, що уряд Великої Британії вже забронював 100 мільйонів доз вакцини, розробленої в Оксфордському університеті.

Як повідомляв Укрінформ, у світі зафіксовано 22 094 973 випадки захворювання на COVID-19, зокрема 778 222 летальні, одужали 14 829 156 осіб.