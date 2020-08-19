Поліція Торонто виплатить майже $13 млн учасникам протестів 2010 року

Поліція Торонто, найбільшого міста Канади, погодилася виплатити 16,5 мільйона канадських доларів (близько 12,7 млн дол. США) протестувальникам, яких масово затримували під час саміту G20 у 2010 році.

Про це йдеться у позові, поданому від імені близько 1100 затриманих, передає кореспондент Укрінформу.

Відповідно до умов угоди, кожен затриманий отримав право на компенсацію у розмірі від 5 тис. до 24,7 тис. канадських доларів - залежно від того, наскільки він потерпів від правоохоронців.

Окрім цього, поліція погодилася визнати неправомірність своїх дій, скасувати судимості затриманих та змінити свої підходи до масових протестів.

Долучитися до позову мають змогу всі, кого було затримано під час тих акцій.

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У 2010 році у Торонто під час саміту G20 пройшли багатотисячні протести. Більшість із них були мирними, але деякі супроводжувалися актами вандалізму. Поліція протягом кількох годин блокувала великі групи протестувальників, багатьох з яких згодом було відправлено до центрів тимчасового утримання.