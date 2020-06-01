Поліція розганяла протести у Монреалі сльозогінним газом

Поліція розганяла протести у Монреалі сльозогінним газом

Відео
Укрінформ
Кілька тисяч людей вийшли на вулиці канадського Монреаля, аби виступити проти направленого на афроамериканців расизму поліцейських.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Протестувальники спершу зібралися біля штаб-квартири монреальської поліції й виступили з кількома промовами, після чого вирушили маршем центральними вулицями міста. За їх словами, як у США, так і в Канаді правоохоронці регулярно вбивають афроамериканців.

Дорогою учасники маршу намагалися подекуди будувати барикади й тримали плакати зі словами підтримки на адресу вбитого у США Джорджа Флойда та темношкірих канадців, загиблих від рук правоохоронців.

Утім згодом поліція оголосила марш незаконним та застосувала сльозогінний газ. Силовикам вдалося швидко розігнати учасників мітингу, однак окремі групи все ж розбили вікна та розікрали товари в кількох магазинах.

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Зазначимо, що минулими вихідними подібні протести відбулися також у Торонто та Ванкувері, однак вони обійшлися без насильства.

Кілька відео подій у Монреалі є тут.

Фото: Twitter / Simon Nakonechny

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