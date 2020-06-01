Поліція розганяла протести у Монреалі сльозогінним газом

Кілька тисяч людей вийшли на вулиці канадського Монреаля, аби виступити проти направленого на афроамериканців расизму поліцейських.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Протестувальники спершу зібралися біля штаб-квартири монреальської поліції й виступили з кількома промовами, після чого вирушили маршем центральними вулицями міста. За їх словами, як у США, так і в Канаді правоохоронці регулярно вбивають афроамериканців.

As night falls and police try to break up remaining protestors, A group of people have smashed the windows of Steve’s Music store and grabbed a bunch of guitars #manifencours pic.twitter.com/AJ0wiOmAdk — Simon Nakonechny (@simon_nak) June 1, 2020

Дорогою учасники маршу намагалися подекуди будувати барикади й тримали плакати зі словами підтримки на адресу вбитого у США Джорджа Флойда та темношкірих канадців, загиблих від рук правоохоронців.

Protesters throw rocks at the windows of a Bell Canada building as SPVM tries to disperse remaining crowd #manifencours pic.twitter.com/Fz33Uv8kxn — Simon Nakonechny (@simon_nak) June 1, 2020

Утім згодом поліція оголосила марш незаконним та застосувала сльозогінний газ. Силовикам вдалося швидко розігнати учасників мітингу, однак окремі групи все ж розбили вікна та розікрали товари в кількох магазинах.

Зазначимо, що минулими вихідними подібні протести відбулися також у Торонто та Ванкувері, однак вони обійшлися без насильства.

Кілька відео подій у Монреалі є тут.

Фото: Twitter / Simon Nakonechny