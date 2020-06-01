У США через протести заарештували вже 4,4 тисячі осіб - AP

У США протягом кількох днів протестів, які розпочалися після смерті під час затримання афроамериканця Джорджа Флойда, правоохоронці заарештували 4,4 тисячі людей.

Про це повідомляє AP.

"Щонайменше 4 400 людей були заарештовані протягом кількох днів протестів, згідно з підрахунками The Associated Press", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, людей заарештовували за мародерство, блокування автошляхів та недотримання комендантської години.

Найбільше заарештованих у Лос-Анджелесі (931), Нью-Йорку (790) та Г'юстоні (511).

Як повідомляв Укрінформ, протести у США, що швидко переросли у масові заворушення з проявами мародерства, розпочалися після смерті 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Чоловік помер невдовзі після затримання поліцією. Сім штатів та федеральний столичний округ Колумбія попросили допомоги Національної гвардії США у боротьбі з заворушеннями.

Фото: Getty Images