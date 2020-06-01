Наїзд вантажівки на протестувальників США: звинувачують чоловіка з українським прізвищем

Водій вантажівки з цистерною, яка в'їхала у натовп протестувальників у Міннеаполісі в неділю, ідентифікований як 35-річний чоловік з українським прізвищем - Богдан Вечірко.

Про це повідомляє в понеділок американське видання Insider.

"Водій тягача з напівпричепом, який проїхав через натовп демонстрантів, що протестували в неділю в Міннеаполісі у зв'язку із загибеллю Джорджа Флойда, був ідентифікований. Це 35-річний Богдан Вечірко, який зараз перебуває у в'язниці округу Геннепін за підозрою в нападі", - зазначає видання.

Інцидент стався близько 18-ї години за місцевим часом у неділю. Вечірко на швидкості в'їхав на автомобілі з цистерною на ділянку автостради I-35W, де зібралися мітингувальники. При цьому він гучно сигналив людям на дорозі, повідомили свідки.

Протестувальники одразу оточили вантажівку, змусили її зупинитися та витягли водія.

На фото заарештованого водія видно кров на обличчі та грудях, однак не повідомляється про те, де і як він отримав поранення. У поліції стверджують, що пошкодження не загрожують життю підозрюваного.

За словами комісара Департаменту громадської безпеки штату Джона Гаррінгтона, протестувальники влаштовували барикади на дорозі, на шляху до яких вантажівка не зустріла жодних бар'єрів. Втім пізніше, уповноважений Департаменту з питань виконання покарань Пол Шнелл заявив, що водій, очевидно, міг об'їхати це місце.

За словами очевидців, водій об'їжджав протестувальників, коли ті встановлювали барикади. Вони вважають, що Вечірко не мав на меті завдати жодної шкоди мітингувальникам.

Транспортна компанія Ken Advantage заявила в неділю, що Вечірко є незалежним підрядником. У компанії пообіцяли тісно співпрацювати зі слідчими органами, щоби з'ясувати обставини.

Як повідомляв Укрінформ, з минулого тижня у США тривають масові акції протесту, які переросли в заворушення через загибель 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда після його жорсткого затримання поліцією в Міннеаполісі, США.

Фото: Getty Images