У Канаді відновилися слухання у справі екстрадиції фіндиректора Huawei

У суді Ванкувера поновилися слухання щодо екстрадиції до США фінансового директора компанії Huawei Менг Ванжу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під час першого засідання сторона захисту звернулася з вимогою зняти гриф секретності з документів, які стосуються комунікації між різними правоохоронними службами Канади та США у період, що передував затриманню Ванжу в аеропорту Ванкувера.

На переконання адвокатів, секретні документи можуть містити інформацію, яка доведе, що правоохоронці двох країн незаконно планували затримання та порушили ряд процедур.

Очікується, що цей етап слухань триватиме до кінця тижня та пройде за закритими дверима.

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Якщо суд підтримає аргументи захисту, правоохоронцям доведеться відкрити доступ до свого листування.

Як повідомляв Укрінформ, Менг Ванжу затримали на запит США у грудні 2018 року в аеропорту Ванкувера. У Сполучених Штатах її підозрюють у шахрайстві, а також у намаганні спонукати банківські установи порушити санкції США проти Ірану.

Звільнення під заставу в 10 млн дол. дозволило Менг Ванжу мешкати у Ванкувері під домашнім арештом, за умовами якого вона зобов’язана завжди носити на тілі GPS-передавач та оплачувати персональний поліційний нагляд.

Своєю чергою захист Ванжу подав позов проти правоохоронних органів Канади, які нібито порушили її права при затриманні.