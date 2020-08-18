Лукашенко привів у бойову готовність армію на західному кордоні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко стурбований ситуацією, яка складається вздовж західних кордонів країни, і заявив про «скоординовані дії проти Білорусі».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на виступ Лукашенка у вівторок на нараді з членами Ради безпеки Білорусі.

«Не тільки всередині нашої країни, а й за її межами. Особливо на наших кордонах. Ви пам'ятаєте, в центрі стратегічного управління ми вже торкалися цього питання, я про це говорив. Деякі серед наших громадян розцінили це як нагнітання обстановки. Мовляв, нічого подібного на західних кордонах нашої країни немає. Але думаю, що (вчорашній вечір, особливо ніч) ви переконалися в тому, що тут не нагнітання обстановки, а була точна і правильна реакція. Треба було раніше нам це враховувати і мати на увазі», - заявив Лукашенко.

Також він звернув увагу на позицію західних країн з приводу ситуації в Білорусі: «З'явилися заяви представників західних держав, в тому числі і керівників деяких держав, які взагалі не знають, де Білорусь знаходиться, і не знають, що тут відбувається. Але тим не менше роблять ці заяви. Притому ці заяви свідчать про те, що, коли ми в Міноборони обговорювали це питання, Президент мав рацію. І слава богу, що ми відреагували на це і розгорнули бойові підрозділи нашої армії на західних рубежах нашого кордону, привели їх у повну бойову готовність. Міністр оборони мені доповів, що все це виконано, і відповідні частини сьогодні готові до виконання своїх зобов'язань».

Лукашенко зазначив, що, як кажуть військові, зовнішня компонента змушує «враховувати обстановку і діяти відповідним чином».

Білоруський лідер, крім цього, підкреслив, що йому «дуже шкода», що довелося використовувати підрозділи сил спеціальних операцій «для наведення порядку всередині країни».

«Тобто сьогодні не тільки всередині, а й зовні у нас з'являються проблеми. І те, що це абсолютно скоординовані дії, ми вже бачимо в відкриту. Але це ще навіть не пік. Події будуть розвиватися відповідним чином, але ми розуміємо, в якому напрямі», - додав наприкінці Лукашенко.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.