НАТО не становить загрози для Білорусі – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що Альянс не становить загрози для Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері після телефонної розмови з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

«НАТО не становить загрози (для Білорусі – ред.) й не має військового нарощування в регіоні. Ми залишаємося пильними та готові захищати всіх союзників», - написав генсек.

Він додав, що «Мінськ мусить продемонструвати повну повагу до фундаментальних прав».

Як повідомляв Укрінформ, 16 серпня Олександр Лукашенко, який з 1994 року керує Білоруссю, на мітингу своїх прихильників заявив, що біля західних кордонів республіки триває "нарощування військової потужності" НАТО.

У Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.