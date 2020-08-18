Росія заявляє про стеження за її аташе у Нідерландах, але з доказами не квапиться

В автомобілі російського військового аташе у Гаазі було начебто виявлено техніку, з допомогою якої за ним велося стеження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NOS із посиланням на МЗС Росії.

“Якщо це дійсно правда, що нідерландські спецслужби стежили за російським військовим аташе за допомогою спеціального електронного приладдя, то він, мабуть, зробив щось, аби його помітили”, - зауважує видання.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте поки що відмовився від коментарів з цього приводу.

Зазначається, що у Гаазі вивчають обставини можливого інциденту. Водночас наголошується, що РФ не надала доказів, які б підтверджували, що нідерландські спецслужби стежили за російським дипломатом.

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NOS підкреслює, що Нідерланди мають бути особливо обережними після того, як 2018 року Росія спробувала незаконно отримати інформацію з Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Як повідомлялося, у квітні 2018 року четверо шпигунів ГРУ РФ прилетіли в Амстердам, начебто на відпочинок. Насправді вони полювали на інформацію із серверів ОЗХЗ у Гаазі. Саме тоді там аналізували зразки хімічної речовини, використаної для отруєння Скрипалів у Великій Британії.

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Шпигуни, яких швидко викрили, пробули у Нідерландах лише три дні. Четвірку затримали в авто, яке вони орендували і перетворили на шпигунську станцію. У машині були встановлені потужні комп’ютери, антена, підсилювач сигналу та WI-FI-роутер.