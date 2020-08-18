У мера турецької Анталії виявили коронавірус

У мера турецької Анталії виявили коронавірус

Укрінформ
Мера турецького міста Анталія Мухіттіна Бьоджека ізолювали в лікарні через те, що в нього підтвердили інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення Бьоджека у Tвіттері.

«Результат мого тесту на коронавірус, проведеного сьогодні, виявився позитивним. Зараз мій стан задовільний, настрій добрий. Я ізольований у лікарні задля контролю», - написав мер.

Він також закликав громадян дотримуватися заходів гігієни, маскового режиму та соціальної дистанції.

За минулу добу в Туреччині було проведено майже 66 тисяч тестів на COVID-19, виявлено 1192 нові випадки інфікування. Померли 19 пацієнтів, одужали - 997.

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Загалом від початку епідемії у Туреччині проведено більше як 5,7 млн тестів на коронавірус, виявлено майже чверть мільйона випадків інфікування. Одужало понад 230 тисяч осіб, померли 5974.

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