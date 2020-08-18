У мера турецької Анталії виявили коронавірус

Мера турецького міста Анталія Мухіттіна Бьоджека ізолювали в лікарні через те, що в нього підтвердили інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення Бьоджека у Tвіттері.

«Результат мого тесту на коронавірус, проведеного сьогодні, виявився позитивним. Зараз мій стан задовільний, настрій добрий. Я ізольований у лікарні задля контролю», - написав мер.

Bugün yapılan testte koronavirüs sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle... — Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) August 16, 2020

Він також закликав громадян дотримуватися заходів гігієни, маскового режиму та соціальної дистанції.

За минулу добу в Туреччині було проведено майже 66 тисяч тестів на COVID-19, виявлено 1192 нові випадки інфікування. Померли 19 пацієнтів, одужали - 997.

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Загалом від початку епідемії у Туреччині проведено більше як 5,7 млн тестів на коронавірус, виявлено майже чверть мільйона випадків інфікування. Одужало понад 230 тисяч осіб, померли 5974.