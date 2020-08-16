Туреччина посилює карантин і вводить заборони

У Туреччині на тлі зростання кількості нових випадків інфікування коронавірусом посилюють карантинні заходи та посилюють обмеження для окремих категорій громадян, зокрема літніх людей.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на заяви МОЗ Туреччини та рішення комітетів у окремих провінціях, обмеження стосуються провінцій Сіїрт, Газіантеп, Шанлиурфа, Елазиг, Ван, Кайсері, Ялова, Бартін.

У всіх цих провінціях літнім людям віком за 65 обмежили час користування громадським транспортом та відвідування торгівельних центрів і ринків, заборонили ходити на пікніки та відвідувати релігійні та масові заходи, зокрема заручини, весілля, тощо.

В окремих провінціях заборонили розміщувати вітрини чи окремі товари з торгових точок на тротуарах, оскільки це може заважати дотриманню соціальної дистанції, а також збільшили соцдистанцію в зонах відпочинку до 4 метрів.

У провінції Сіїрт обмеження щодо участі в масових заходах також стосуються дітей віком до 15 років.

У провінції Газівантеп до кінця місяця заборонили будь-які акції протесту.

У провінціх Елазиг час проведення весіль обмежено трьома годинами.

Загальні рекомендації щодо заходів епідзахисту надає МОЗ, рішення щодо запровадження обмежень приймаються на місцях комітетами з охорони здоров’я.

Як повідомляв Укріфнорм, за минулу добу в Туреччині виявлено найбільшу за останніх 45 днів кількість нових випадків інфікування коронавірусом.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 21 700 823 випадки захворювання на COVID-19, зокрема 770 523 летальні, одужало 14 407 913 людей.