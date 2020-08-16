У Туреччині збільшується кількість "тяжких" пацієнтів з COVID-19

За минулу добу в Туреччині було виявлено найбільшу за останніх 45 днів кількість нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на міністра охорони здоров’я Туреччини Фахреттіна Коджу.

«Ми досягли найбільшої кількості позитивних діагнозів - нових пацієнтів - за останні 45 днів. Кількість тяжких пацієнтів, що є критичним показником, загалом збільшується порівняно з кількістю пацієнтів, що входять до групи ризику», - сказав міністр.

За останню добу в Туреччині було зроблено понад 67,2 тисячі тестів, з них позитивні - 1256. 21 людина померла, 992 одужали.

Загалом за час пандемії було зроблено майже 5,7 млн тестів, виявлено більше 248 тисяч випадків інфікування. Померло 5955 людей, одужали майже 230 тисяч. На сьогодні у важкому стані перебуває 668 хворих.

Як повідомляв Укрінформ, дослідники з Канади та США стверджують, що вилікувати коронавірус можна буде за допомогою променевої терапії.

Як повідомлялося, станом на ранок 16 серпня у світі зафіксовано 21 617 972 випадки хвороби COVID-19, від якої на сьогодні одужали 14 334 222 людини, померли - 769 006.

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