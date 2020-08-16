У Туреччині створили робота, що допомагає протидіяти поширенню COVID-19

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині з посиланням на групу науковців з міста причорноморського міста Орду, що реалізували цей проєкт.

«Створений нами робот враховує показники здоров’я учнів, зокрема вимірює температуру й відкриває двері тим, у кого вона в нормі, та не відкриває тим, у кого температура тіла підвищена», - розповів Мустафа Генчтопрак, один з шести вчителів-учасників проєкту.

Корпус робота було виготовлено за допомогою 3D-принтера. Кодування та програмування робота здійснено таким чином, щоб він вмів виміряти температуру, за її показниками контролювати пропускний режим до приміщення, розпилювати дезінфікуючий засіб на відвідувачів, а також роздавати захисні маски.

Випробовування робота відбуваються у науково-мистецькому центрі ім. Мехмета Хілмі Гюлера, де його було створено.

Як повідомляв Укрінформ, державні школи в Туреччині розпочнуть дистанційне навчання на тиждень раніше, ніж було заплановано, - 31 серпня, а повноцінний шкільний процес стартує 21 вересня. Турецькі виші навпаки розпочнуть навчання з 1 жовтня, що на кілька тижнів пізніше, ніж планувалося, та самостійно вирішуватимуть, якою буде форма навчання: за особистої присутності чи віддалено.

Фото: dogruhaber.com.tr