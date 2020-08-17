У Новій Зеландії через коронавірус перенесли парламентські вибори

Глава уряду Нової Зеландії Джасінда Ардерна повідомила про перенесення загальних парламентських виборів з 19 вересня на 17 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомила газета The New Zealand Herald.

За словами прем'єра, причиною такого рішення стало поновлені на території країни поширення коронавіруса.

"Питання перенесення виборів обговорювали між політиками, після чого було прийнято остаточне рішення", - резюмувала Ардерна.

Як раніше повідомлялося, в Новій Зеландії зафіксували перші за 102 дні місцеві випадки COVID-19. Позитивні тести на коронавірус отримали чотири члени однієї сім'ї.

Фото: MONIQUE FORD/STUFF