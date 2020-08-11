У Новій Зеландії вперше за 102 дні виявили COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NZ Herald.
За даними МОЗ країни, йдеться про чоловіка, який 30 липня приїхав до Нової Зеландії з австралійського Мельбурна.
Після прильоту він був поміщений на карантин, і на третій день самоізоляції здав негативний тест на коронавірус. Проте вже на 12 день карантину у чоловіка другий тест на COVID-19 виявився позитивним.
Зазначається, що у Новій Зеландії впродовж 102 днів не було зареєстровано нових місцевих випадків коронавірусу.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 11 серпня у світі зафіксовано 20 254 685 випадків коронавірусу, з яких 738 930 - летальні, 13 118 618 осіб одужали. 1% або 64 538 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані.
Фото: Ro Insider