У Новій Зеландії вперше за 102 дні виявили COVID-19

У Новій Зеландії за минулу добу зареєстрували новий випадок захворювання на коронавірус, вперше за 102 дні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NZ Herald.

За даними МОЗ країни, йдеться про чоловіка, який 30 липня приїхав до Нової Зеландії з австралійського Мельбурна.

Після прильоту він був поміщений на карантин, і на третій день самоізоляції здав негативний тест на коронавірус. Проте вже на 12 день карантину у чоловіка другий тест на COVID-19 виявився позитивним.

Зазначається, що у Новій Зеландії впродовж 102 днів не було зареєстровано нових місцевих випадків коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 11 серпня у світі зафіксовано 20 254 685 випадків коронавірусу, з яких 738 930 - летальні, 13 118 618 осіб одужали. 1% або 64 538 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані.

Фото: Ro Insider