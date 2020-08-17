Ляшко сказав, за яких умов місцеві вибори можуть перенести

В Україні місцеві вибори, призначені на 25 жовтня, можуть перенести за умови, що половина території країни опиниться в "червоній" зоні карантину.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в неділю, 16 серпня, в ефірі Україна 24.

"Якщо 50% території буде в "червоній" зоні, то це буде підставою для того, щоб серйозно задуматися про доцільність проведення масових заходів, в тому числі й виборів", - заявив чиновник.

Ляшко пояснив, що Київ орієнтується в цьому питанні на Польщу, якій довелося переносити президентські вибори через пандемію COVID-19.

"Їх чіткі рекомендації показали, що дотримання протиепідемічних норм не впливає на збільшення випадків коронавірусу", - підкреслив головний санлікар і додав, що точніші прогнози щодо виборів можна робити на початку жовтня.

Читайте також: ЦВК встановила форми виборчої документації на місцевих виборах

Нагадаємо: в Україні станом на ранок, 16 серпня, зафіксували 91 356 випадків коронавірусу, з них 2068 закінчилися смертю і 47 822 - одужанням. За останню добу виявили 1637 інфікованих.