"Самопоміч" оголосила про участь у місцевих виборах

Політична партія "Об'єднання "Самопоміч"" заявила про участь у місцевих виборах 25 жовтня.

Рішення було прийнято на XXII з'їзді партії 15 серпня, повідомив Укрінформ із посиланням на пресслужбу партії.

Лідерка партії Оксана Сироїд, оцінивши політичну ситуацію в країні, зазначила, що вперше з часів незалежності в Україні відсутня інституційна влада.

"Парламент є, президент є, уряд є, а інституційної влади немає, бо люди, які її представляють, не ухвалюють самостійних рішень. І цим прекрасно користуються олігархи та Росія, які просувають своїх агентів і порядок денний", – вважає Сироїд.

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За словами Оксани Сироїд, в цих умовах, загострених пандемією Covid-19, справжню інституційну спроможність продемонстрували громади, передовсім міста.

Лідерка "Самопомочі" стверджує, що саме ті громади, де партія представлена у місцевій владі, були лідерами якісних управлінських процесів.

Нагадаємо: місцеві вибори відбудуться одночасно по всій Україні 25 жовтня. Виборці обиратимуть представників місцевих органів влади та міських голів. Виборчий процес стартує за 50 днів до виборів.