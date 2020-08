Палац президентки Словаччини засяяв кольорами біло-червоного прапора Білорусі

Про це передає Укрінформ із посиланням на Twitter президентки Словаччини Зузани Чапутової.

Політик пояснила, що цей крок було зроблено "на знак солідарності з тими, хто захищає свободу і вимагає вільні, чесні та демократичні вибори в Білорусі".

Вона наголосила, що "насильство має бути замінене розсудливим діалогом, відвертістю і примиренням".

Presidential palace lit in solidarity with those who are peacefully defending freedom and demanding free, fair and democratic elections in #Belarus. Violence must be replaced by meaningful dialogue, openness and reconciliation. pic.twitter.com/azug114Wdg