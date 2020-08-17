Палац президентки Словаччини засяяв кольорами біло-червоного прапора Білорусі

Президентський палац у Братиславі сяє біло-червоно-білими барвами – кольорами історичного прапора Білорусі.

Про це передає Укрінформ із посиланням на Twitter президентки Словаччини Зузани Чапутової.

Політик пояснила, що цей крок було зроблено "на знак солідарності з тими, хто захищає свободу і вимагає вільні, чесні та демократичні вибори в Білорусі".

Вона наголосила, що "насильство має бути замінене розсудливим діалогом, відвертістю і примиренням".

Presidential palace lit in solidarity with those who are peacefully defending freedom and demanding free, fair and democratic elections in #Belarus. Violence must be replaced by meaningful dialogue, openness and reconciliation. pic.twitter.com/azug114Wdg — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) August 15, 2020

"Я відкидаю використання сили та репресій проти народу Білорусі, який вільно висловлює своє право на слово і збори. Фундаментальні свободи та права людини мають бути завжди в пошані й підтримуватись", – зазначила президентка Словаччини.

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Як раніше повідомляло агентство, біло-червоний прапор Білорусі ввечері неділі, 16 серпня, розмістили на будівлі КМДА у столиці України.

Нагадаємо: у Білорусі вже кілька днів тривають виступи громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися всією країною. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.