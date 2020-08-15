Десантників з Вітебська перекидають на західний кордон Білорусі — ЗМІ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав перекинути повітряно-десантну бригаду з Вітебська в Гродно, на західний кордон країни.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на "Интерфакс".

"Те, що відбувається на цих територіях, спокійно спостерігати за цим ми не можемо. Наших військових також турбує ця проблема. Тому я попрошу додатково, оскільки напружена ситуація на західному кордоні, повітряно-десантну бригаду з Вітебська перекинути в Гродно", - заявив Лукашенко в ефірі телеканалу "Білорусь 1".

Як повідомлялося, в суботу відбулася телефонна розмова Президента Білорусі Олександра Лукашенка з Президентом Росії Володимиром Путіним. На думку Лукашенка, проти Білорусі почалася агресія, організована з-за кордону.

У Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили не менше 250 осіб, є загиблі.

Тим часом 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів діючого главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головний суперник Світлана Тихановська - 10,09%.

В Євросоюзі не визнали результати президентських виборів в Білорусі та вирішили почати роботу над санкціями проти посадових осіб країни, причетних до фальсифікацій і насильства відносно протестувальників.