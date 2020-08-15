Штати пильно слідкують за ситуацією у Білорусі – Помпео

Держсекретар США Майк Помпео під час візиту до Варшави наголосив, що Вашингтон пильно слідкує за розвитком подій у Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє польський портал Niezalezna з посиланням на заяву Помпео на пресконференції.

«Ми уважно стежимо за ситуацією», - наголосив американський високопосадовець.

Помпео також додав, що «вітає звільнення деяких протестувальників» у Білорусі, але, як він підкреслив, «цього недостатньо». Зазначив Помпео й те, що США проводять консультації щодо ситуації в Білорусі з європейськими партнерами, «намагаючись максимально допомогти білорусам досягти суверенітету та свободи».

За словами Держсекретаря, у США вважають, що вибори в Білорусі «не були вільними».

Раніше Помпео не виключив можливість запровадження санкцій проти Білорусі через насильство правоохоронців проти мирних протестувальників під час демонстрацій. А ще – закликав до нових прозорих президентських виборів у країні за присутності міжнародних спостерігачів.

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Як повідомлялося, в Білорусі вже сьому добу тривають антивладні протести, спрямовані проти результатів виборів, що пройшли 9 серпня. Офіційно на них переміг чинний президент Олександр Лукашенко, здобувши понад 80% голосів.