Помпео - про можливі санкції проти Білорусі: Ми розглянемо всі варіанти

США ще не визначилися, як реагуватимуть на останні події у Білорусі, але готові разом з європейськими партнерами розглянути варіанти дій, які підуть на благо народові цієї країни.

Про це державний секретар США Майк Помпео сказав у коментарі Радіо Свобода, передає Укрінформ.

«Нас неймовірно непокоїть ситуація з виборами, і ми глибоко розчаровані тим, що вони не були вільнішими і чеснішими... Ми бачили насильство і його наслідки; до мирних демонстрантів ставляться так, як не мають ставитися», - зазначив Помпео під час перебування з візитом у столиці Чехії, де розташована штабквартира Радіо Свобода.

За його словами, американська сторона ще не визначилися з тим, якою має бути реакція на останні події у Білорусі. Але він запевнив, що США будуть співпрацювати «з нашими європейськими друзями, які цінують свободу і які так само занепокоєні тим, що відбулося».

«Ми бажаємо добра білоруському народові й будемо діяти, виходячи з цього», – сказав Помпео.

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На запитання про те, чи розглядають у Вашингтоні можливість санкцій проти офіційного Мінська, зокрема припинення постачання нафти зі США, держсекретар відповів: «Я певен, що ми розглянемо всі варіанти. І тут важливо позначити критерії. Що саме ми, на нашу думку, можемо зробити – і не тільки США односторонньо, а й у багатосторонньому порядку, – на благо народу Білорусі. Чи будуть це санкції, чи це будуть рішення щодо постачань – це ще тільки належить визначити. Вибори відбулися зовсім недавно, і ми маємо поспостерігати, як буде розвиватися ситуація в найближчому майбутньому».

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

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Після цього у країні не вщухають масові акції протесту проти фальсифікацій результатів голосування. У ході придушення акцій силовики жорстоко затримали вже майже 6 тисяч осіб.