В ООН засудили насильство під час протестів у Білорусі

Очільниця Організації Об'єднаних Націй з прав людини Мішель Бачелет засудила застосування сили білоруською владою щодо мирних демонстрантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Globalnews.

За її словами, силовики застосовували надмірну силу, стріляючи гумовими кулями, стріляючи з водометів та кидаючи у протестувальників світло-шумові гранати.

"Звіти свідчать про те, що протягом останніх трьох днів було затримано приблизно 6 000 осіб, зокрема сторонніх людей, а також неповнолітніх, що свідчить про тенденцію до масових арештів з очевидним порушенням міжнародних стандартів прав людини", - сказала Бачелет.

"Ще більш тривожними є повідомлення про жорстоке поводження під час та після затримань", - додала Бачелет. Вона закликала до звільнення всіх незаконно затриманих та розслідування фактів зловживання владою у Білорусі.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч проти понеділка білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами.

У ніч проти вівторка акції у Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників, затримали близько 2 тисяч осіб. Протести продовжилися в ніч проти середи, повідомлялося, що було затримано понад тисячу осіб.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона наразі перебуває у Литві.