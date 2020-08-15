Глава білоруської церкви вибачився, що привітав Лукашенка з перемогою на виборах

Предстоятель Білоруського екзархату Московського патріархату митрополит Павло вибачився за привітання Олександра Лукашенка з перемогою на виборах 9 серпня у Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це заявив прессекретар церкви протоієрей Сергій Лепін повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, Митрополит Павло вибачився за передчасне привітання Лукашенка, яке обурило вірян.

"Митрополит отримав інформацію про події у Білорусі. Він подивився відео про затримання, був обурений, його охопив жах та смуток", - сказав отець Сергій Лепін.

Раніше митрополит відповів на питання вірян та закликав молитовно підтримувати незаконно затриманих та ображених. Така спільна молитва відбуватиметься щодня о 13:00 та буде супроводжуватися процесією.

Після початку протестів Митрополит Мінський та Заславський Павло, Патріарший Екзарх всієї Білорусі, закликав білорусів до розсудливості, миру, діалогу та порозуміння.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі шостий день тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Фото: tut.by