Рада Європи готова підтримати білоруські реформи

Рада Європи готова допомогти Білорусі у проведенні необхідних реформ.

Про це, як повідомляє Укрінформ, йдеться у заяві генерального секретаря РЄ Марії Пейчинович-Бурич.

"Рада Європи та її експертні органи готові співпрацювати з Білоруссю для підтримки необхідного процесу реформ", - заявила європолітик.

Пейчинович-Бурич зазначила, що ситуація в Білорусі викликає тривогу. Хоча республіка не є членом Ради Європи, дві сторони співпрацювали в кількох сферах, і Білорусь є учасницею ряду конвенцій РЄ, нагадала вона.

Генсек організації закликала білоруську владу гарантувати свободу зібрань та свободу вираження поглядів та утримуватися від затримання мирних демонстрантів, а також від будь-якого жорстокого поводження з протестувальниками. Білорусі, за її словами, потрібно повністю взаємодіяти з громадянським суспільством, і потрібно починати робити це без зволікань.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже кілька днів тривають виступи громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися всією країною. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.

Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70 відсотків голосів під час виборів, і закликала громадян Білорусі у наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.