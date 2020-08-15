Прем’єр Болгарії закликав змінити Конституцію та заявив про готовність до відставки

Голова уряду Болгарії Бойко Борисов пропонує скликати Великі національні збори та внести зміни до Конституції держави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Novinite.

14 серпня Борисов оприлюднив проєкт змін до Конституції, підготовлений його правлячою партією ГЕРБ.

Згідно з проєктом, пропонується скоротити кількість депутатів Національних зборів (парламенту) з 240 до 120, а у Великих народних зборах — з 400 до 280 депутатів.

Пропонується ліквідувати Вищу судову раду та створити натомість Судову раду суддів та Судову раду прокурорів. Ці дві ради окремо розглядатимуть кадрові питання, що стосуються суддів та прокурорів зі слідчими.

Також передбачається встановити термін повноважень голови Верховного касаційного суду, Вищого адміністративного суду та генерального прокурора - 5 років.

Радам суддів та прокурорів запропонують створити окремі інспекції, тобто не бути однією інспекцією, як зараз. Пропонується також запровадити інститут індивідуальної конституційної скарги.

Крім того, пропонується обмежити повноваження міністра юстиції до пропонування проєктів бюджету відповідним органам та управління нерухомістю судової влади.

"Щойно Національні збори приймуть рішення щодо проведення виборів у Великі народні збори відповідно до ст. 160 Конституції, я піду у відставку з посади голови уряду в той же день", - сказав Борисов.

Читайте також: Протестувальники закидали будівлю уряду Болгарії туалетним папером

Як повідомлялося, загальнонаціональні антиурядові та антикорупційні протести у Болгарії розпочалися 9 липня, після обшуків в адміністрації президента, що були обумовлені розслідуванням двох не пов'язаних між собою справ про корупцію та розголошення державної таємниці.

Голова держави Румен Радев поклав відповідальність за обшуки на прем'єра та закликав міністрів скласти повноваження, порівнявши уряд з мафією.