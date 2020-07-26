Протестувальники закидали будівлю уряду Болгарії туалетним папером

Громадяни Болгарії знову вийшли на акції протесту з вимогою відставки уряду, який звинувачують у корупції.

Про це повідомляє DW.

«Тисячі прихильників болгарської опозиції зібралися в Софії у суботу, 25 липня, щоб вимагати повної відставки уряду прем'єр-міністра Бойко Борисова. Вони кидали в будівлю уряду помідори і туалетний папір. В інших містах Болгарії також пройшли антиурядові акції», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що напередодні парламент Болгарії, який відхилив п'ять спроб оголосити вотум недовіри уряду, внесених опозицією, ратифікував план прем'єр-міністра Борисова про перестановки в його кабінеті. Замінено п'ятьох міністрів - внутрішніх справ, фінансів, економіки, охорони здоров'я та туризму.

Це не зупинило протестувальників, які виходять на вулиці вже 17-й день. Вони звинувачують уряд у корупції, а прокурора - у перевищенні повноважень.

DW нагадує, що акції протесту почалися в Болгарії після того, як 9 липня силовики провели обшук в адміністрації президента Румена Радєва, який критикував уряд Бойка Борисова. Крім відставки кабінету, мітингувальники вимагають нових парламентських виборів.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов пішов на карантин після того, як у глави його офісу Деніци Желевої виявили COVID-19. Це сталося після повернення болгарської делегації з Брюсселя.

Фото: DW