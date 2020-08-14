Канада виділяє корінним народам на боротьбу з COVID-19 понад $230 мільйонів

Для допомоги представникам корінних народів у протистоянні епідемії коронавірусу федеральний уряд Канади виділяє 305 млн канадських доларів (близько 234 млн дол. США).

Таку інформацію оприлюднило міністерство з питань корінних народів Канади, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Міністр з питань корінних народів Марк Міллер оголосив про виділення додаткових 305 млн дол. на підтримку корінних народів під час пандемії COVID-19”, - ідеться у поширеній заяві.

Зазначається, що виділені кошти можуть використовуватися для найрізноманітніших заходів в умовах епідемії, у тому числі: підтримки уразливих членів громади, розв'язання проблеми продовольчої безпеки, надання освітньої й іншої підтримки дітям, забезпечення психологічної допомоги тощо.

“Гроші будуть передані як безпосередньо лідерам корінних народів, так і розподілені за заявками на конкретні проєкти”, - пояснили у міністерстві.

У відомстві нагадали, що від початку епідемії федеральний уряд додатково виділив корінним народам 380 млн дол. (близько 292 млн дол. США) на протидію COVID-19.

Як повідомлялося, від березня на території канадських резервацій корінних народів було зареєстровано усього 425 випадків інфікування COVID-19 та шість смертей, пов’язаних із цим. Загалом коронавірус виявили у 120 тис. 844 канадців. Померли 9006 осіб, одужали - 107 тис. 148.