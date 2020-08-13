У Канаді кількість померлих від COVID-19 перевищила 9 тисяч

Унаслідок інфікування коронавірусом від початку епідемії померли понад дев’ять тисяч мешканців Канади.

Як повідомляє Укрінформ, про це свідчать дані, оприлюднені урядом Канади.

Зазначається, що за останніми даними, COVID-19 забрав життя 9006 мешканців країни. Від початку епідемії інфікування коронавірусом підтвердили у 120 тис. 844 осіб, а загалом тест на COVID-19 здали 4 млн 581 тис. 83 канадці.

При цьому вилікувалися 107 тис. 148 пацієнтів, і зараз у країні залишається усього 4690 активних випадків.

Понад 50% випадків зафіксовано у провінції Квебек. На її найбільше місто, Монреаль, припадає чверть усіх випадків – 29 тисяч. Померли 3462 містян - це близько 38% від усіх летальних випадків у Канаді.

Хоча щодня в країні виявляють нові випадки інфікування, швидкість поширення хвороби суттєво зменшилася, і більшість карантинних обмежень уже скасували.

Слід зазначити, що в найближчого сусіда Канади – США - вже виявили 5,3 мільйона хворих й зареєстрували понад 169 тис. смертей від коронавірусу. Канада ще в березні закрила свої кордони для більшості подорожніх. Нещодавно заборону було продовжено до кінця серпня.