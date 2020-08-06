Канада замовила мільйони доз потенційних вакцин проти COVID-19

Влада Канади попередньо замовила у двох провідних розробників вакцин проти коронавірусу мільйони доз препаратів.

Про це заявили у міністерстві інновацій, науки й економічного розвитку Канади, передає кореспондент Укрінформу.

У повідомленні, розповсюдженому відомством зазначається, що уряд Канади уклав угоди з компаніями Pfizer та Modena стосовно постачання мільйонів доз вакцин, які ще перебувають у стадії розробки.

Усі потенційні вакцини перед застосуванням потребуватимуть затвердження департаментом охорони здоров’я Канади.

“Тривають також активні перемовини з іншими постачальниками. Уряд домовляється та укладає угоди з кількома провідними фармацевтичними компаніями задля створення гарантованої бази постачання потенційних вакцин”, - додали у міністерстві.

Окрім цього, Канада закуповує витратні матеріали, необхідні для проведення масових щеплень: шприци, голки для ін'єкцій, знезаражувальні засоби тощо.

Як повідомлялося, про укладення контрактів на масове постачання вакцин проти COVID-19 оголосили США, Великобританія та країни ЄС.