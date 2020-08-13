Нідерланди закликали владу Білорусі звільнити всіх затриманих

Уряд Нідерландів занепокоєний ситуацією в Білорусі, де після президентських виборів тривають акції протесту.

Про це йдеться у листі міністра закордонних справ Нідерландів Стефа Блока до парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Уряд занепокоєний ситуацією, що склалась у Білорусі після проведення виборів у неділю, 9 серпня, зокрема жорстоким розгоном правоохоронцями мирних протестувальників, які вийшли на вулиці, щоб висловити своє невдоволення”, - наголосив глава МЗС Нідерландів.

За його словами, нідерландський уряд закликає владу Білорусі негайно звільнити всіх, хто був затриманий під час демонстрацій.

“Насильство проти мирних протестувальників є неприйнятним і має припинитися”, - йдеться у листі.

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Як наголосив міністр, вибори у Білорусі та їх наслідки ще раз демонструють важливість дотримання прав людини, зміцнення верховенства права, проведення вільних та чесних виборів.

Блок підкреслив, що міжнародні спостерігачі не визнали вибори у Білорусі вільними і демократичними, а спостерігачі ОБСЄ не мали змоги стежити за процесом. Водночас, за його словами, посольство Нідерландів у Мінську разом із представництвами низки інших країн "помітило декілька порушень".

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської 9,90% голосів.

Відтоді у країні не припиняються акції за чесні вибори. За інформацією МВС Білорусі, правоохоронці затримали близько шести тисяч осіб, щонайменше одна людина загинула, до лікарень доправили понад 200 постраждалих.

Тим часом, Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона перебуває в Литві.