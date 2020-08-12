У Китаї знайшли COVID-19 на упаковках заморожених морепродуктів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.
Упаковки були знайдені у порту Даляна, куди вони були імпортовані з іншої країни. Водночас, місцева влада не розкриває дані, з якої саме країни прибула партія.
Влада вже опечатала заморожені морепродукти та помістила на карантин усіх працівників порту, які займалися цими упаковками.
Зазначається, що раніше цього місяця митниця у Даляні заявила, що знайшла коронавірус на упаковках заморожених креветок із Еквадору, через що Пекін повністю скасував імпорт даного товару від трьох еквадорських виробників.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі станом на ранок 12 серпня зареєстровано 20 525 152 випадки COVID-19, зокрема 745 960 летальних, одужало 13 445 997 людей.
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