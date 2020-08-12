У світі зареєстрували понад 20,5 мільйона випадків СOVID-19

У світі станом на ранок 12 серпня кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 сягнула 20 525 152 осіб.

Як передає Укрінформ, такі дані містяться на сайті Worldometer.

Згідно з ними, 13 445 997 людей уже одужали, 745 960 пацієнтів померли.

Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 зафіксована у США (5 305 957). Там померло 167 749 інфікованих, одужали 2 755 348 осіб.

На другому місці Бразилія – там інфіковано 3 112 393 особи, з них 103 099 померли й 2 243 124 одужали. На третьому місті Індія, де коронавірус виявлено у 2 330 327 осіб, з них 46 197 померли та 1 640 021 людина одужала.

Як повідомлялося, в Україні станом на 11 серпня було лабораторно підтверджено 83 115 випадків COVID-19. За рівнем поширення коронавірусу Україна перебуває на 33-му місці у світі.

Фото: Belga