У Нідерландах кількість нових випадків коронавірусу за тиждень зросла на 56%

Офіційний щотижневий звіт щодо нових випадків коронавірусу у Нідерландах засвідчив, що протягом останніх семи днів відбулося зростання захворюваності на 56%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NL Times.

За цей час було зафіксовано 4036 випадків захворювання, що майже удвічі більше порівняно із 2 588 випадками за попередній тиждень.

Дев'ятеро пацієнтів із COVID-19 померли минулого тижня, це на три більше, ніж протягом попереднього тижня. Всього, за офіційними підрахунками, у Нідерландах 6 199 осіб померли від коронавірусної хвороби від початку пандемії.

Зростає кількість хворих серед тих громадян, які подорожують за кордон. Минулого тижня 91 особа, у якої було виявлено хворобу, нещодавно повернулася з Франції, 64 хворих повернулися з Іспанії, 41 - з Німеччини, 35 - з Бельгії та 30 - з Мальти або Туреччини.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 11 серпня у світі зафіксовано 20 254 685 випадків коронавірусу, з яких 738 930 - летальні, 13 118 618 осіб одужали. 1% або 64 538 хворих у світі знаходяться у складному або критичному стані.

Фото: Belga