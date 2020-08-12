Туреччина не дозволить реалізацію будь-якого проєкту в східному Середземномор’ї без своєї згоди.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині з посиланням на заяву міністра національної оборони Туреччини Хулусі Акара.

«Будь-який проєкт у Східному Середземномор'ї не має шансів та не може бути реалізований у цьому регіоні без згоди Туреччини та Турецької Республіки Північного Кіпру», - заявив міністр.

По ситуації в східному Середземномор’ї міністр оборони Туреччини вчора зібрав онлайн-зустріч за участю начальника Генштабу ЗС Туреччини, командувачів сухопутних військ, військово-повітряних та військово-морських сил, командирів підрозділів, що діють в Середземноморському регіоні.

За результатами зустрічі міністр заявив, що Туреччиною вжито всіх необхідних заходів для захисту своїх прав та інтересів у Середземному морі, що базуються на положеннях міжнародного морського права.

Як повідомляв Укрінформ, ситуація в східному Середземноморї загострилася після того, як турецьке судно Oruç Reis, призначене для сейсмогеологічної розвідки, вийшло в море. Це викликало різку реакцію з боку Греції. Туреччина заявила про готовність реагувати рішуче та вивела в Середземне море військові кораблі для захисту дослідницького судна. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував країнам Середземномор'я знайти прийнятну для всіх «формулу». Уряд Греції звернувся до ЄС з проханням провести позачергову зустріч на рівні міністрів МЗС через напругу на морському кордоні з Туреччиною у східному Середземномор’ї.

фото: armiya.az